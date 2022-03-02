Седьмые сутки вторжения: враг выпустил по Украине более 180 ракет - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Продолжаются седьмые сутки героического противостояния украинского народа русскому вторжению. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Об этом УНН информирует со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Детали
На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создано надежную систему обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, который проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины.
На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонительной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.
"Воздушными Силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов", - сообщает Генштаб ВСУ.
Российские оккупационные войска в нарушение норм международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска крайне низок.
За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.
Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
Определены силы и средства осуществляют оборону города Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.
"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике! Слава Украине!!!",- добавили в ВСУ.