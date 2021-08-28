Солістові Rammstein у РФ винесли попередження, а його продюсеру загрожує депортація
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Представники правоохоронних органів РФ видали Ліндеманну припис про "недопущення порушення антіковідних заходів" у зв'язку з підготовкою його виступу в Тверській області, "незважаючи на обмеження проведення масових заходів". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
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Окрім того, згідно повідомлення телеканалу "Дождь", поліція РФ склала адміністративний протокол щодо продюсера Rammstein Анара Рейбанда про порушення міграційного режиму (частина 2 статті 18.8 КоАП), тепер йому загрожує депортація з Росії.
Рейбанд був затриманий.
Відомо, що при перетині кордону Росії продюсер "заявив метою поїздки туризм, хоча фактично займався організацією концертної діяльності".
Матеріали справи направлені до суду. У разі якщо суд визнає провину Рейбанда, його спочатку помістять в центр тимчасового утримання мігрантів, а потім - депортують.
Додамо
У ніч на 28 серпня силовики прийшли в номер комплексу відпочинку "Завидово", в якому зупинився лідер групи Rammstein Тіль Ліндеманн. Ліндеманн приїхав до Твері, щоб виступити на фестивалі. Крім того, група мала бути хедлайнером Міжнародного військово-музичного фестивалю "Спаська вежа" в Москві.