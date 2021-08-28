У Росії до соліста групи Rammstein Тіля Ліндеманна прийшла поліція - ЗМІ

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Відомо, що Ліндеманн приїхав до Твері, щоб виступити на фестивалі. Крім того, група буде хедлайнером Міжнародного військово-музичного фестивалю "Спаська вежа" в Москві.

На опублікованих кадрах видно, як Ліндеманн спілкується з російськими поліцейськими.

Причина візиту співробітників поліції не повідомляється. Немає також офіційних коментарів ні з боку правоохоронних органів, ні з боку німецької групи.