У Росії до соліста групи Rammstein Тіля Ліндеманна прийшла поліція - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція прийшла у готель до соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який в даний час знаходиться в Росії, пише Telegram-канал Mash, інформує УНН.
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Відомо, що Ліндеманн приїхав до Твері, щоб виступити на фестивалі. Крім того, група буде хедлайнером Міжнародного військово-музичного фестивалю "Спаська вежа" в Москві.
На опублікованих кадрах видно, як Ліндеманн спілкується з російськими поліцейськими.
Причина візиту співробітників поліції не повідомляється. Немає також офіційних коментарів ні з боку правоохоронних органів, ні з боку німецької групи.