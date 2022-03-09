Соліст Rammstein допомагає на вокзалі в Берліні українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Історію українки, яка зустріла там музиканта опублікував продюсер та співак Олексій Потапенко (Потап) в Instagram. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
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У публікації українки йдеться, що дівчина зустріла співака на Берлінському вокзалі в зоні з волонтерами для біженців. За її словами, Ліндеманн відвів її у готель, оплатив номер і поклав до сумки 50 євро на вечерю.
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"Світова суперзірка просто на вокзалі допомагає біженцям із України з житлом. Щиро і від усієї душі", - розповіла українка. У дописі українки йдеться про те, що вона зустріла світову зірку на Берлінському вокзалі в зоні з волонтерами для біженців. За словами дівчини, Ліндеманн відвів її у готель, оплатив номер і поклав до сумки 50 євро на вечерю.