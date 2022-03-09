Солист Rammstein помогает на вокзале в Берлине украинским беженцам

Детали

В публикации украинки говорится, что девушка встретила певца на Берлинском вокзале в зоне с волонтерами для беженцев. По ее словам, Линдеманн отвел ее в отель, оплатил номер и положил в сумку 50 евро на ужин.

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"Мировая суперзвезда прямо на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и от всей души", - рассказала украинка. В заметке украинки говорится о том, что она встретила мировую звезду на Берлинском вокзале в зоне с волонтерами для беженцев. По словам девушки, Линдеманн отвел ее в отель, оплатил номер и положил в сумку 50 евро на ужин.