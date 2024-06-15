Сьогодні в Україні графіки відключень будуть діяти з 8:00 до 23:00
Київ • УНН
15 червня в Україні будуть введені погодинні відключення електроенергії з 8:00 до 23:00 у зв'язку зі зменшенням виробництва сонячної енергії та ремонтом атомного енергоблоку, при цьому об'єктів критичної інфраструктури це не торкнеться.
Сьогодні, 15 червня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 8:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"… 15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 8:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.
"Причина – знижена робота СЕС через хмарність, також в ремонт вийшов черговий атомний енергоблок", - додали у компанії.
У той же час, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Нагальні потреби у підготовці енергетики України до зими можуть сягнути близько 1,5 млрд доларів – Укренерго14.06.24, 23:14 • 14435 переглядiв