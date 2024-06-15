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Сьогодні в Україні графіки відключень будуть діяти з 8:00 до 23:00

Сьогодні в Україні графіки відключень будуть діяти з 8:00 до 23:00

Київ • УНН

 • 69804 перегляди

15 червня в Україні будуть введені погодинні відключення електроенергії з 8:00 до 23:00 у зв'язку зі зменшенням виробництва сонячної енергії та ремонтом атомного енергоблоку, при цьому об'єктів критичної інфраструктури це не торкнеться.

Сьогодні, 15 червня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 8:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.

"… 15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 8:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

"Причина – знижена робота СЕС через хмарність, також в ремонт вийшов черговий атомний енергоблок", - додали у компанії.

У той же час, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Нагальні потреби у підготовці енергетики України до зими можуть сягнути близько 1,5 млрд доларів – Укренерго14.06.24, 23:14 • 14435 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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