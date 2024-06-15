Сегодня, 15 июня, в Украине будут применять графики почасовых отключений с 8:00 до 23:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"... 15 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 8:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

По данным компании, с 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей.

"Причина - снижена работа СЭС из-за облачности, также в ремонт вышел очередной атомный энергоблок", - добавили в компании.

В то же время, питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Неотложные потребности в подготовке энергетики Украины к зиме могут составить около 1,5 млрд долларов - Укрэнерго