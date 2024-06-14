Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире BBC World Service, что срочные восстановительные работы энергетической инфраструктуры Украины накануне зимнего сезона могут стоить около 1,5 миллиарда долларов, пишет УНН.

Неотложные потребности в подготовке энергетики Украины к зиме могут составить около 1,5 млрд долларов. И это только на быстрые восстановительные работы - заявил Владимир Кудрицкий.

По его словам, для полноценного восстановления энергосистемы нужны значительные средства - десятки миллиардов долларов необходимо для реконструкции электростанций и высоковольтной инфраструктуры "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщают, что за последние месяцы Украина потеряла почти половину своих генерирующих мощностей. Это представляет огромный вызов для любой энергосистемы. Поэтому "Укрэнерго" как оператор энергосистемы вынужден вводить плановые отключения электроэнергии для населения и бизнеса, чтобы поддерживать стабильность системы. Компания сейчас анализирует возможности избежания серьезных отключений во время зимнего периода.

Также в компании отметили, чего ждать от зимнего периода:

"Зима будет очень сложной. Ведь летом в Украине потребление обычно на 35% меньше, чем зимой. Если мы имеем дефицит даже сейчас, то очевидно, что зима принесет еще больше проблем, связанных с тем, как покрыть дефицит и обеспечить спрос на электроэнергию. Мы должны аккумулировать все ресурсы, которые мы можем. Украина также обращается к международным партнерам с просьбой помочь восстановить поврежденные электростанции. Это увеличит шансы Украины пройти зиму с минимальными проблемами".

В "Укрэнерго" надеются на восстановление по крайней мере некоторых энергоблоков, которые были повреждены, до наступления зимнего сезона. Однако, успех этих мероприятий будет зависеть от доступности систем противовоздушной обороны, поскольку российские атаки продолжаются.

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