Нагальні потреби у підготовці енергетики України до зими можуть сягнути близько 1,5 млрд доларів – Укренерго
Київ • УНН
Термінові відновлювальні роботи енергоінфраструктури України напередодні зими можуть коштувати близько 1,5 мільярда доларів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в етері BBC World Service, що термінові відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури України напередодні зимового сезону можуть коштувати близько 1,5 мільярда доларів, пише УНН.
Нагальні потреби у підготовці енергетики України до зими можуть скласти близько 1,5 млрд доларів. І це тільки на швидкі відновлювальні роботи
За його словами, для повноцінного відновлення енергосистеми потрібні значні кошти — десятки мільярдів доларів необхідно для реконструкції електростанцій та високовольтної інфраструктури "Укренерго".
У "Укренерго" повідомляють, що за останні місяці Україна втратила майже половину своїх генеруючих потужностей. Це становить величезний виклик для будь-якої енергосистеми. Через це "Укренерго" як оператор енергосистеми вимушений запроваджувати планові відключення електроенергії для населення та бізнесу, аби підтримувати стабільність системи. Компанія зараз аналізує можливості уникнення серйозних відключень під час зимового періоду.
Також у компанії зазначили, чого чекати від зимового періоду:
"Зима буде дуже складною. Адже влітку в Україні споживання зазвичай на 35% менше, ніж взимку. Якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем, пов’язаних з тим, як покрити дефіцит і забезпечити попит на електроенергію. Ми повинні акумулювати всі ресурси, які ми можемо. Україна також звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти відновити пошкоджені електростанції. Це збільшить шанси України пройти зиму з мінімальними проблемами".
В "Укренерго" сподіваються на відновлення принаймні деяких енергоблоків, що були пошкоджені, до настання зимового сезону. Однак, успіх цих заходів буде залежати від доступності систем протиповітряної оборони, оскільки російські атаки продовжуються.
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