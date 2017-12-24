Сьогодні виповнилось 35 років з першого польоту Ан-124 "Руслан"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагадав, що сьогодні виповнилося 35 років з дня першого польоту Ан-124 “Руслан”, виготовленому на київському авіазаводі ім.Антонова. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 „Руслан“. Модель, перевірена роками, і досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього став цьогорічний контракт заводу Антонов та французької компанії „Боллоре“ — наші АН-124 будуть перевозити європейські супутники та обладнання для них”, — написав Президент.
Як повідомляв УНН, українсько-саудівський вантажний літак Ан-132D покажуть на Dubai Air Show.