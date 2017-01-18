Сьогодні відзначається Міжнародний день музейних селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні відзначається Міжнародний день музейних селфі, до якого приєднається і Україна. Про це повідомляється на сторінці Національного заповідника “Софія Київська” в Facebook, передає УНН.
У цей день музеї по всьому світу проводять флешмоб. Щоб взяти в ньому участь, треба прийти до одного з музеїв міста, зробити селфі на фоні чи поруч з якимось експонатом та опублікувати його у соціальній мережі — Facebook, Twitter або Instagram — із хештегом #MuseumSelfie і тегом того музею, де зроблене фото.
Цього року до акції долучились музеї Києва, Дніпра, Запоріжжя, Черкащини, Кіровоградщини, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття, Луганщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини і Хмельниччини. Серед них — художні, краєзнавчі та меморіальні музеї, працівники яких обіцяють призи авторам кращих фото.
Як повідомляв УНН, міжнародний флешмоб селфі в музеях відбудеться в Україні.