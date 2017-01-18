Сегодня отмечается Международный день музейных Селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня отмечается Международный день музейных Селфи, к которому присоединится и Украина. Об этом сообщается на странице Национального заповедника "София Киевская" в Facebook, передает УНН.
В этот день музеи по всему миру проводят флешмоб. Чтобы принять в нем участие, нужно прийти в один из музеев города, сделать Селфи на фоне или рядом с каким-то экспонатом и опубликовать его в социальной сети - Facebook, Twitter или Instagram - с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где сделано фото.
В этом году к акции присоединились музеи Киева, Днепра, Запорожье, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатья, Луганщины, Полтавщины, Черниговщины, Харьковщины, Херсонщины и Хмельницкой области. Среди них - художественные, краеведческие и мемориальные музеи, работники которых обещают призы авторам лучших фото.
Как сообщал УНН, международный флешмоб Селфи в музеях состоится в Украине.