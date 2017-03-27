Суд сьогодні проведе засідання у справі генерал-майора В.Назарова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині очікується чергове судове засідання у справі генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат потерпілих.
Засідання заплановане на 11:00.
Зазначимо, розгляд справи був призупинений на “останньому слові” В.Назарова.
Сторона захисту генерал-майора В.Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця та скасувати йому запобіжний захід і закрити справу.
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі ІЛ-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Раніше УНН повідомляв, що потерпілі у катастрофі ІЛ-76 просять “посадити” В.Назарова на 49 років.