Суд сьогодні проведе засідання у справі генерал-майора В.Назарова

Засідання заплановане на 11:00.

Зазначимо, розгляд справи був призупинений на “останньому слові” В.Назарова.

Сторона захисту генерал-майора В.Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця та скасувати йому запобіжний захід і закрити справу.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі ІЛ-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Раніше УНН повідомляв, що потерпілі у катастрофі ІЛ-76 просять “посадити” В.Назарова на 49 років.