Суд сегодня проведет заседание по делу генерал-майора В.Назарова

Заседание запланировано на 11:00.

Отметим, рассмотрение дела было приостановлено на “последнем слове” В.Назарова.

Сторона защиты генерал-майора В.Назарова просит вынести оправдательный приговор относительно чиновника и отменить ему меру пресечения и закрыть дело.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Ранее УНН сообщал, что пострадавшие в катастрофе Ил-76 просят “посадить” В.Назарова на 49 лет.