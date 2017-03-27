Суд сегодня проведет заседание по делу генерал-майора В.Назарова
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области ожидается очередное заседание по делу генерал-майора ВСУ Виктора Назарова. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат потерпевших.
Заседание запланировано на 11:00.
Отметим, рассмотрение дела было приостановлено на “последнем слове” В.Назарова.
Сторона защиты генерал-майора В.Назарова просит вынести оправдательный приговор относительно чиновника и отменить ему меру пресечения и закрыть дело.
Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Ранее УНН сообщал, что пострадавшие в катастрофе Ил-76 просят “посадить” В.Назарова на 49 лет.