Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2021: один з фаворитів вечора інфікувався COVID-19 та інші деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Другий відбірковий тур конкурсу “Євробачення” розпочнеться в Роттердамі в четвер, 20 травня, о 22 годині за київським часом. Напередодні стало відомо, що у одного з членів колективу з Ісландії Daði og Gagnamagnið результат тесту на COVID-19 виявився позитивним. УНН зібрав деталі і рейтинги на цю годину.
Інфікування COVID-19 представників Ісландії
Група вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — Європейською мовною спілкою (ЄМС) — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою. Про це повідомляється в прес-релізі ЄВС.
Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблений на одній з репетицій у Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо через коронавірус учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам.
Наприклад, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зроблений у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту — правда, це позначилося на неуспішному виступі Австралії в цьому році.
Учасники
Варто додати, що група Daði og Gagnamagnið — один з фаворитів, як і півфіналу сьогодні, так і нинішнього “Євробачення”. Основні її конкуренти сьогодні — Швейцарія і Болгарія.
Офіційний кліп представників Ісландії:
У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн: