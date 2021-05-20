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Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2021: один з фаворитів вечора інфікувався COVID-19 та інші деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Другий відбірковий тур конкурсу “Євробачення” розпочнеться в Роттердамі в четвер, 20 травня, о 22 годині за київським часом. Напередодні стало відомо, що у одного з членів колективу з Ісландії Daði og Gagnamagnið результат тесту на COVID-19 виявився позитивним. УНН зібрав деталі і рейтинги на цю годину.

Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2021: один з фаворитів вечора інфікувався COVID-19 та інші деталі

Інфікування COVID-19 представників Ісландії

Група вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — Європейською мовною спілкою (ЄМС) — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою. Про це повідомляється в прес-релізі ЄВС.

Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблений на одній з репетицій у Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо через коронавірус учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам.

Наприклад, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зроблений у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту — правда, це позначилося на неуспішному виступі Австралії в цьому році.

Учасники

Варто додати, що група Daði og Gagnamagnið — один з фаворитів, як і півфіналу сьогодні, так і нинішнього “Євробачення”. Основні її конкуренти сьогодні — Швейцарія і Болгарія.

Офіційний кліп представників Ісландії:

У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн:

  • Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
  • Естонія: Uku Suviste — The Lucky One
  • Чехія: Benny Cristo — omaga
  • Греція: Stefania — Last Dance
  • Австрія: Vincent Bueno — Amen
  • Польща: RAFAŁ — The Ride
  • Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербія: Hurricane — Loco Loco
  • Грузія: Tornike Kipiani — You
  • Албанія: Anxhela Peristeri — Karma
  • Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • Фінляндія: Blind Channel — Dark Side
  • Латвія: Samanta Tina — The Moon is Rising
  • Швейцарія: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  • Данія: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

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