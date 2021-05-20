Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2021: один из фаворитов вечера заразился COVID-19 и другие детали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй отборочный тур конкурса “Евровидение” начнется в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часа по киевскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным. УНН собрал детали и рейтинги к этому часу.
Заражение COVID-19 представителей Исландии
Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса — Европейским вещательным союзом (ЕВС) — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.
Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам.
К примеру, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанная у нее на родине при соблюдении строгого регламента — правда, это сказалось на неуспешном выступлении Австралии в этом году.
Участники
Стоит добавить, что группа Daði og Gagnamagnið — один из фаворитов, как и полуфинала сегодня, так и нынешнего “Евровидения”. Основные её конкуренты сегодня — Швейцария и Болгария.
Официальный клип представителей Исландии:
В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран: