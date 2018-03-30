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Сьогодні в Україні запускають 4G

Сьогодні в Україні запускають 4G

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні мобільні оператори розпочинають зупуск 4G в Україні. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН

"Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах України", - повідомив Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

Він також привітав українців з впровадженням 4G.

Наприкінці січня в Україні три українські оператори здобули перші ліцензії на 4G. На початку березня мобільні оператори великої трійки викупили свої частоти для 4G.

Нагадаємо, за словами Президента, у розвиток 4G-зв'язку інвестори вкладуть 20 млрд гривень.

Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!

Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz

— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 березня 2018 р.

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