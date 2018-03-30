Сьогодні в Україні запускають 4G
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні мобільні оператори розпочинають зупуск 4G в Україні. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах України", - повідомив Глава держави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G
Він також привітав українців з впровадженням 4G.
Наприкінці січня в Україні три українські оператори здобули перші ліцензії на 4G. На початку березня мобільні оператори великої трійки викупили свої частоти для 4G.
Нагадаємо, за словами Президента, у розвиток 4G-зв'язку інвестори вкладуть 20 млрд гривень.
Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!
Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz