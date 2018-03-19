Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півночі Лівобережжя до 17° морозу, вдень 3-8° морозу; на крайньому півдні та Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.