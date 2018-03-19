Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні в Україні вночі у південних, східних та більшості центральних областей складні погодні умови: сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети; у західних та північних областях, вдень в Україні невеликий сніг, у східних областях помірний сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на півночі Лівобережжя до 17° морозу, вдень 3-8° морозу; на крайньому півдні та Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.