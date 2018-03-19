Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, местами метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем ​​в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.