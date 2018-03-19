Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, местами метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на севере Левобережья до 17° мороза, днем 3-8 ° мороза; на крайнем юге и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.