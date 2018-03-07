Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, у східних, Сумській та Полтавській областях 6-11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря становитиме вдень 0-5 градусів тепла.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях окремі пориви 15-20 м/с.
У західних областях очікується дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень 1-6 тепла.
У північних областях пройде мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень від 2 морозу до 2 тепла
У східних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині — мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень 0-4 тепла.
На півдні України пройдуть дощі. Температура повітря вдень 2-7 градусів тепла.