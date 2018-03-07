Сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед, температура ночью 0-5° мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях 6-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха днем 0-5 градусов тепла.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
В западных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем 1-6 тепла.
В северных областях пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем от 2 мороза до 2 тепла
В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части — мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем 0-4 тепла.
На юге Украины пройдут дожди. Температура воздуха днем 2-7 градусов тепла.