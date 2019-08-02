Сьогодні в Україні День вшанування пам’яті загиблих десантників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні відзначають День вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Сьогодні в Україні відбудуться заходи вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників, "які віддали своє життя захищаючи від російського терориста-окупанта та окупанта Україну".
У Житомирі 2 серпня о 12:00 годині на Смолянському військовому кладовищі також відбудуться заходи із вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ. У заході вшанування візьмуть участь керівний склад командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, особовий склад військових частин місцевого гарнізону, ветерани-десантники, рідні близькі загиблих воїнів.
Також заходи щодо вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників будуть відзначатися в усіх військових частинах Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Нагадаємо, у 2017 році було прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем - Святим Михайлом. Крім того, в рамках реформування Високомобільні десантні війська перейменували на Десантно-штурмові війська.
Таким чином, професійним святом для десантників замість 2 серпня, яке тягнеться від часів СРСР, з 2017 року є 21 листопада.