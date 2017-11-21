Україна вперше відзначає День десантника 21 листопада

Нагадаємо, раніше було прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем - Святим Михайлом. Крім того, в рамках реформування Високомобільні десантні війська перейменовуються на Десантно-штурмові війська.

Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі, які розпочнуться о 9:00.