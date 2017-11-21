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14:09 • 42186 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 60001 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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12:45 • 95115 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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12:33 • 76800 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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11:15 • 82437 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 120882 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 115839 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 120629 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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27 березня, 07:13 • 182785 перегляди

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Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

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Україна вперше відзначає День десантника 21 листопада

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна сьогодні, 21 листопада, вперше відзначає День десатника, передає УНН

Нагадаємо, раніше було прийнято рішення пов’язати свято новоутворених десантно-штурмових військ з їх небесним покровителем - Святим Михайлом. Крім того, в рамках реформування Високомобільні десантні війська перейменовуються на Десантно-штурмові війська.

Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі, які розпочнуться о 9:00. 

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