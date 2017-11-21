Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина сегодня, 21 ноября, впервые отмечает День десатника, передает УНН.
Напомним, ранее было принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом. Кроме того, в рамках реформирования Высокомобильные десантные войска переименовываются в Десантно-штурмовые войска.
Президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в торжествах по случаю Дня десантника на Михайловской площади, которые начнутся в 9:00.