Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября

Напомним, ранее было принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом. Кроме того, в рамках реформирования Высокомобильные десантные войска переименовываются в Десантно-штурмовые войска.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в торжествах по случаю Дня десантника на Михайловской площади, которые начнутся в 9:00.