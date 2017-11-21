Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27051 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55052 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74479 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80942 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80239 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63745 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100171 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100759 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132199 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116097 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября

Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября

Киев  •  УНН

 • 20205 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина сегодня, 21 ноября,  впервые отмечает День десатника, передает УНН.

Напомним, ранее было принято решение связать праздник вновь десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом. Кроме того, в рамках реформирования Высокомобильные десантные войска переименовываются в Десантно-штурмовые войска.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в торжествах по случаю Дня десантника на Михайловской площади, которые начнутся в 9:00.

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