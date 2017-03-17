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Сьогодні в світі відзначають День святого Патріка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. День святого Патріка — свято, що відзначається 17 березня в пам’ять святого Патріка. В Ірландії, Північній Ірландії, канадській провінції Ньюфаундленд і на півострові Лабрадор цей день вважається державним святом, повідомляє УНН.

За офіційною версією, 17 березня 415 року нашої ери в Уелльсі, в сім’ї римських громадян Кальфурніуса і Кончессі, народився хлопчик — Меіуайн Суккат. Батько Мевіна був дрібним землевласником і дияконом місцевої церкви, проте займав цю посаду в основному через гроші, так що юний Патрік не був особливо віруючим.

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Приблизно в 16 років він був захоплений у полон піратами і привезений до Ірландії, де потрапив в служіння до вождя на ім’я Мілчо. Юний Патріціус був змушений стати пастухом і щоденно доглядав за стадом овець. Ось тоді він і повірив у Бога, почавши молитися. В Ірландії він шанується як святий, який приніс Ірландії християнську віру і переміг змій. Також прийнято вважати, що він за допомогою трилистої конюшини пояснював людям поняття Святої Трійці.

На честь святого Патріка влаштовується парад з піснями і танцями. Жителі багатьох інших країн відзначають це свято в пабах не централізовано.

У цей день прийнято носити зелений одяг, хоча спочатку, до XVII століття кольором, асоційованим з Патріком, був синій.

Офіційним символом свята є трилисник конюшини, а також лепрекони і ірландські прапори.

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