Сегодня в мире отмечают День святого Патрика

По официальной версии, 17 марта 415 года нашей эры в Уэлльсе, в семье римских граждан Кальфурниуса и Кончесси, родился мальчик - Меиуайн Суккат. Отец Мевина был мелким землевладельцем и дьяконом местной церкви, однако занимал эту должность в основном из-за денег, так что юный Патрик не был особо верующим.

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Примерно в 16 лет он был захвачен в плен пиратами и привезен в Ирландию, где попал в услужение к вождю по имени Милчо. Юный Патрициус был вынужден стать пастухом и ежедневно ухаживал за стадом овец. Вот тогда он и поверил в Бога, начав молиться. В Ирландии он почитается как святой, принесший Ирландии христианскую веру и победил змей. Также принято считать, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы.

В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и танцами. Жители многих других стран отмечают этот праздник в пабах не централизовано.

В этот день принято носить зеленую одежду, хотя сначала, до XVII века цветом, ассоциированным с Патриком, был синий.

Официальным символом праздника является трилистник клевера, а также лепреконы и ирландские флаги.