Сьогодні в РФ продовжать судити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Апеляційною інстанцією Московського міського суду в понеділок, 18 лютого, будуть розглянуті апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою відносно п'ятої четвірки військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Сьогодні апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно п'ятої четвірки військовополонених українським моряків: Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варімеза", - написав Полозов.
Нагадаємо, Мосміськсуд в середу визнав законним продовження до 24 квітня терміну арешту ще чотирьом українським морякам. Таким чином, під вартою залишаються 16 з 24 українських військовослужбовців.