Сьогодні в РФ продовжать судити українських моряків

"Сьогодні апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно п'ятої четвірки військовополонених українським моряків: Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варімеза", - написав Полозов.

Нагадаємо, Мосміськсуд в середу визнав законним продовження до 24 квітня терміну арешту ще чотирьом українським морякам. Таким чином, під вартою залишаються 16 з 24 українських військовослужбовців.



