Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Апелляционной инстанцией Московского городского суда в понедельник, 18 февраля, будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Сегодня апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинским моряков: Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового, Владимира Варимеза", - написал Полозов.
Напомним, Мосгорсуд в среду признал законным продление до 24 апреля срока ареста еще четырем украинским морякам. Таким образом, под стражей остаются 16 из 24 украинских военнослужащих.