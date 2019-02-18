Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков

"Сегодня апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинским моряков: Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового, Владимира Варимеза", - написал Полозов.

Напомним, Мосгорсуд в среду признал законным продление до 24 апреля срока ареста еще четырем украинским морякам. Таким образом, под стражей остаются 16 из 24 украинских военнослужащих.



