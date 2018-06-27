Сьогодні в Мінську спробують домовитись про нове перемир'я на Донбасі

“Буде спроба домовитись і, головне, відпрацювати технологію забезпечення припинення обстрілів, тобто встановлення режиму тиші по всій лінії фронту. А це 426 кілометрів. Припинити хоча б на два літніх місяці, коли жнива, канікули, відпустки... На останніх переговорах 13 червня ми в нашій робочій групі з питань безпеки домовились, що підготуємось і попробуємо вийти на узгоджені дії, щоб досягти цієї мети”, — повідомив Марчук.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.