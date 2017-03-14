Сьогодні у Києві на Майдані о 19.00 розпочнеться Марш добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 19.00 у Києві на Майдані незалежності розпочнеться Марш добровольців. Про це повідомив командир батальйону “ОУН” Микола Коханівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"....сьогодні, 14.03.2017 року Божого,. о 19.00 закликаю всіх: добровольців, волонтерів, небайдужих українців на Майдан в Києві та на Майдани по всій Вільній Україні. Сьогодні лише Майдан з Божого благословіння може вирішити долю Української Нації. Переможемо!" - написав М.Коханівський.
Напередодні він зазначив, що 14 березня о 19.00 на Майдані незалежності розпочнеться Марш добровольців.
"...закликали людей зібратись у вівторок, 14.03.2014 р, о 19.00, на Марш Добровольців, який організовує Добровольчий Рух ОУН", - написав М.Коханівський.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.
Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.