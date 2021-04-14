Сьогодні суд продовжить розгляд справи щодо виплати Приватбанком компенсації компаніям Суркісів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховний суд продовжить розгляд справи про забезпечення позову іноземних компаній, пов'язаних із братами Суркісами, до Приватбанку, сьогодні, 14 квітня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВС.

Цитата

“У цій справі позивачі просили суд забезпечити позов про зобов’язання відповідача виконувати умови депозитних договорів шляхом зобов’язання АТ КБ „ПриватБанк“ належно виконувати умови договорів у частині нарахування та виплати відсотків, а також користування / розпорядження / повернення / виплати грошових коштів, розміщених на рахунках позивачів, та встановлення низки заборон для банку. Суд першої інстанції, рішення якого залишено без змін апеляційним судом, задовольнив заяву про забезпечення позову. Відповідно до ч. 1 ст. 402 ЦПК України розгляд справи здійснюється в порядку спрощеного позовного провадження”, — йдеться у повідомленні суду.

Йдеться зобов’язання ПриватБанку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів, які оцінюють зобов’язання за ними в $347,4 млн.

Колегія суддів КЦС ВС оголосила перерву в розгляді справи до 14 квітня 2021 року. Причини не оголошують.

Нагадаємо

Печерський райсуд Києва 9 лютого 2017 року своїм рішенням за позовом компаній Суркісів зобов’язав ПриватБанк виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку з відповідними компаніями та компенсувати компаніям Суркісів $250 млн.

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