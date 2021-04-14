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Сегодня суд продолжит рассмотрение дела о выплате Приватбанком компенсации компаниям Суркисов

Сегодня суд продолжит рассмотрение дела о выплате Приватбанком компенсации компаниям Суркисов

Киев  •  УНН

 • 19496 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховный суд продолжит рассмотрение дела об обеспечении иска иностранных компаний, связанных с братьями Суркисами, к Приватбанка, сегодня, 14 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВС.

Цитата

“В этом деле истцы просили суд обеспечить иск об обязательстве ответчика выполнять условия депозитных договоров путем обязательства АО КБ” ПриватБанк “должным образом выполнять условия договоров в части начисления и выплаты процентов, а также пользования / распоряжения / возврат / выплаты денежных средств, размещенных на счетах истцов, и установление ряда запретов для банка. Суд первой инстанции, решение которого оставлено без изменений апелляционным судом, удовлетворил заявление об обеспечении иска. Согласно ч. 1 ст. 402 ГПК Украины рассмотрение дела осуществляется в порядке упрощенного искового производства”, - говорится в сообщении суда.

Речь идет обязательства ПриватБанка обслуживать размещены в национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $ 347 400 000.

Коллегия судей КЦС ВС объявила перерыв в рассмотрении дела до 14 апреля 2021 года. Причины не объявляют.

Напомним

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрской филиалом банка с соответствующими компаниями и компенсировать компаниям Суркисов $ 250 млн.

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