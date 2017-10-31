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Сьогодні суд не обиратиме запобіжний захід затриманим у "справі рюкзаків Авакова"

Сьогодні суд не обиратиме запобіжний захід затриманим у "справі рюкзаків Авакова"

Київ • УНН

 • 12803 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Солом’янський районний суд Києва сьогодні вже не буде розглядати клопотання САП та НАБУ про обрання міри запобіжного заходу затриманим трьом фігурантам "справи рюкзаків Авакова". Про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар суду Яна Квітченко, передає кореспондент УНН.

"Зараз уже закінчився робочий час. Ми не маємо права приймати будь-які документи. До Солом’янського районного суду клопотання не надходило. Ми приймаємо документи винятково до 18:00 з понеділка по четвер, бо у п’ятницю скорочений робочий день", - сказала прес-секретар.

Я.Квітченко додала, що вони завтра з 9:00 чекатимуть надходження клопотання САП та НАБУ щодо обрання запобіжних заходів затриманим фігурантам.

Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.

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