Сегодня суд не будет избирать меру пресечения задержанным по "делу рюкзаков Авакова"

"Сейчас уже закончилось рабочее время. Мы не имеем права принимать какие-либо документы. В Соломенский районный суд ходатайство не поступало. Мы принимаем документы исключительно до 18:00 с понедельника по четверг, потому что в пятницу сокращенный рабочий день", - сказала пресс-секретарь.

Я.Квитченко добавила, что они завтра с 9:00 будут ждать поступления ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения задержанным фигурантам.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.