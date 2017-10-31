Сегодня суд не будет избирать меру пресечения задержанным по "делу рюкзаков Авакова"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33133 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100149 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151487 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114512 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115310 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103769 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106905 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103430 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152374 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня суд не будет избирать меру пресечения задержанным по "делу рюкзаков Авакова"

Сегодня суд не будет избирать меру пресечения задержанным по "делу рюкзаков Авакова"

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня уже не будет рассматривать ходатайство САП и НАБУ об избрании меры пресечения задержанным трем фигурантам "дела рюкзаков Авакова". Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас уже закончилось рабочее время. Мы не имеем права принимать какие-либо документы. В Соломенский районный суд ходатайство не поступало. Мы принимаем документы исключительно до 18:00 с понедельника по четверг, потому что в пятницу сокращенный рабочий день", - сказала пресс-секретарь.

Я.Квитченко добавила, что они завтра с 9:00 будут ждать поступления ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения задержанным фигурантам.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

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