Сегодня суд не будет избирать меру пресечения задержанным по "делу рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня уже не будет рассматривать ходатайство САП и НАБУ об избрании меры пресечения задержанным трем фигурантам "дела рюкзаков Авакова". Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас уже закончилось рабочее время. Мы не имеем права принимать какие-либо документы. В Соломенский районный суд ходатайство не поступало. Мы принимаем документы исключительно до 18:00 с понедельника по четверг, потому что в пятницу сокращенный рабочий день", - сказала пресс-секретарь.
Я.Квитченко добавила, что они завтра с 9:00 будут ждать поступления ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения задержанным фигурантам.
Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".
Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.