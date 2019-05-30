Сьогодні Рада розглядатиме відставку Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада у четвер, 30 травня, планує розглянути проект постанови щодо відставки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.
Також парламентарі планують розглянути у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)", співавтором якого є Андрій Парубій.
Народні депутати мають розглянути і питання про призначення члена Національної ради з питань телебачення і телерадіомовлення за квотою парламенту.
Також Рада планує включити до порядку денного законодавчі ініціативи, зокрема проект закону №10335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".
Зазначимо, що народні депутати планують розглянути питання щодо ухвалення Звернення до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (проект постанови №10125).
Заплановано також розгляд блоків питань з аграрної політики, інформатизації та ратифікації. До того ж, парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому – проект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена".
Нагадаємо, вчора Раді зареєстрували проект постанови про відставку Гройсмана.
Як повідомляв УНН, "Свобода" буде голосувати за відставку прем’єр-міністра.