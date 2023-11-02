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Сьогодні професійне свято українських ракетників та артилеристів, День інженерних військ: їх роль у війні проти рф

Київ • УНН

 • 163206 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні, в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ ЗСУ, пише УНН.

Сьогодні професійне свято українських ракетників та артилеристів, День інженерних військ: їх роль у війні проти рф

День ракетних військ та артилерії був встановлений згідно указу президента у 1997 році. Дата була обрана на честь початку операції зі звільнення Києва у 1943 році.

Саме потужна артилерійська підготовка, яка передувала наступу піхоти та бронетехніки, стала одним ключових факторів звільнення столиці Україні від фашистських загарбників.

День інженерних військ України був встановлений указом президента у 1999 році.

Роль і значення цих родів військ у відбитті російської агресії

Українські ракетники та артилеристи – це потужна сила, яка щодня завдає суттєвої шкоди ворогу.

Понад 30 тисяч танків, різноманітної броньованої та іншої техніки, артилерійських систем та засобів ППО, реактивних систем залпового вогню – їх знищення це багато в чому заслуга українських ракетників та артилеристів.

І як тут не згадати про колишнього флагмана чорноморського флоту рф крейсер «Москва», який пішов на дно після влучного удару з берегового ракетного комплексу «Нептун» 13 квітня 2022 року.

Без безпосередньої участі інженерних військ неможлива вдало оборонятися та вести наступальні дії.

Створення системи інженерних загороджень, фортифікаційне обладнання позицій військ, виконання заходів маскування та енергозабезпечення, робота саперів, наведення понтонних переправ, тощо – основні завдання інженерних військ ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залужний підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS під час ударів по Криму 30 жовтня

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