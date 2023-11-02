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Сегодня профессиональный праздник украинских ракетчиков и артиллеристов, День инженерных войск: их роль в войне против рф

Киев • УНН

 • 163206 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня, в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск ВСУ, пишет УНН.

Сегодня профессиональный праздник украинских ракетчиков и артиллеристов, День инженерных войск: их роль в войне против рф

День ракетных войск и артиллерии был установлен согласно указу президента в 1997 году. Дата была выбрана в честь начала операции по освобождению Киева в 1943 году.

Именно мощная артиллерийская подготовка, которая предшествовала наступлению пехоты и бронетехники, стала одним ключевых факторов освобождения столицы Украины от фашистских захватчиков.

День инженерных войск Украины был установлен указом президента в 1999 году.

Роль и значение этих родов войск в отражении российской агрессии

Украинские ракетчики и артиллеристы — это мощная сила, которая ежедневно наносит существенный ущерб врагу.

Более 30 тысяч танков, разнообразной бронированной и другой техники, артиллерийских систем и средств ПВО, реактивных систем залпового огня — их уничтожение это во многом заслуга украинских ракетчиков и артиллеристов.

И как тут не вспомнить о бывшем флагмане черноморского флота рф крейсере “Москва”, который пошел на дно после точного удара из берегового ракетного комплекса “Нептун” 13 апреля 2022 года.

Без непосредственного участия инженерных войск невозможно удачно обороняться и вести наступательные действия.

Создание системы инженерных заграждений, фортификационное оборудование позиций войск, выполнение мероприятий маскировки и энергообеспечения, работа саперов, наведение понтонных переправ и т.д. — основные задачи инженерных войск ВСУ.

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