Сьогодні парламентські вибори у Словаччині: чому вони важливі для України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні у Словаччині відбудуться парламентські вибори. В Україні уважно слідкують за ними, адже їх результати можуть суттєво вплинути на відносини Братислави з Києвом, пише УНН.
Ситуація у Словаччині напередодні виборів
З 2018 року у Словаччині змінилося декілька урядів. Після цьогорічної політичної кризи на період до сьогоднішніх парламентських виборів був сформований технократичний уряд на чолі з економістом Людовіком Одором.
Згідно соцопитувань, найбільшу кількість з 150 місць у словацькому парламенті розподілять між собою партії “КУРС”, “Прогресивна Словаччина” та “ГОЛОС”.
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Напередодні виборів за “Прогресивну Словаччину” були готові проголосувати 18% виборців, за “КУРС” — 17,7%, за “ГОЛОС”- 13,7%.
Який результат виборів прийнятний для України
Найбільш неприйнятною для Україні стане перемога партії “КУРС” та повернення у владу її лідера, прем’єр-міністра Словаччини у 2006-2020 та 2012-2018 роках Роберта Фіцо.
Він вирізняється антиукраїнською та антизахідною риторикою, обіцяє припинити військову допомогу Україні. Фіцо називають словацьким Орбаном.
Ліберальну партію “Прогресивна Словаччина” очолює один із віцепрезидентів Європейського парламенту Міхал Шимечка. Представником цієї партії є чинна президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Якщо уряд буде формуватиме саме Шимечка, то це більш ніж прийнятний варіант для України.
При цьому, словацькі політологи сходяться у думці, що конфігурація майбутнього уряду залежатиме від того з ким у коаліцію увійде партія “ГОЛОС”. Її очолює прем’єр-міністр Словаччини у 2018-2020 роках Петер Пеллегріні. Він свого часу був однопартійцем Фіцо, однак згодом вирішив створити свою лівоцентристську партію.
Чому ці вибори важливі для України
Словаччина є важливим союзником України у протидії російській агресії у Східній Європі.
Словаччина надала Україні військової допомоги на 153 мільйони євро. Зокрема, Київ отримав від Братислави гаубиці Zuzana, винищувачі Міг-29, гелікоптеріи М-17, боєприпаси до РСЗВ “Град”, пальне для військової техніки, різноманітну амуніцію.
Словаччина прийняла більше 100 тисяч українських біженців, яким продовжили тимчасовий захист до березня 2024 року.
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