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Сегодня парламентские выборы в Словакии: почему они важны для Украины

Сегодня парламентские выборы в Словакии: почему они важны для Украины

Киев • УНН

 • 262141 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня в Словакии состоятся парламентские выборы. В Украине внимательно следят за ними, ведь их результаты могут существенно повлиять на отношения Братиславы с Киевом, пишет УНН.

Ситуация в Словакии накануне выборов

С 2018 года в Словакии сменилось несколько правительств. После нынешнего политического кризиса на период до сегодняшних парламентских выборов было сформировано технократическое правительство во главе с экономистом Людовиком Одором.

Согласно соцопросам, наибольшее количество из 150 мест в словацком парламенте распределят между собой партии “КУРС”, “Прогрессивная Словакия” и “ГОЛОС”.

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Накануне выборов за “Прогрессивную Словакию” были готовы проголосовать 18% избирателей, за “КУРС” — 17,7%, за “ГОЛОС”- 13,7%.

Какой результат выборов приемлем для Украины

Наиболее неприемлемой для Украины станет победа партии “КУРС” и возвращение в власть её лидера, премьер-министра Словакии в 2006-2020 и 2012-2018 годах Роберта Фицо.

Он отличается антиукраинской и антизападной риторикой, обещает прекратить военную помощь Украине. Фицо называют словацким Орбаном.

Либеральную партию “Прогрессивная Словакия” возглавляет один из вице-президентов Европейского парламента Михал Шимечка. Представителем этой партии является действующий президент Словакии Зузана Чапутова.

Если правительство будет формировать именно Шимечка, то это более чем приемлемый вариант для Украины.

При этом, словацкие политологи сходятся в мнении, что конфигурация будущего правительства будет зависеть от того с кем в коалицию войдет партия “ГОЛОС”. Ее возглавляет премьер’премьер-министр Словакии в 2018-2020 годах Петер Пеллегрини. Он в свое время был однопартийцем Фицо, однако впоследствии решил создать свою левоцентристскую партию.

Почему эти выборы важны для Украины

Словакия является важным союзником Украины в противодействии российской агрессии в Восточной Европе.

Словакия предоставила Украине военной помощи на 153 миллиона евро. В частности, Киев получил от Братиславы гаубицы Zuzana, истребители МиГ-29, вертолеты М-17, боеприпасы к РСЗО “Град”, горючее для военной техники, разнообразную амуницию.

Словакия приняла более 100 тысяч украинских беженцев, которым продлила временную защиту до марта 2024 года.

Напомним

Украинские и словацкие оружейные предприятия договорились о совместной разработке самоходной гаубицы 155-мм калибра

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