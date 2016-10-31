Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 500 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 250 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/60; “Мар’їнка” — 250/250; “Новотроїцьке” — 150/50; “Гнутове” — 200/60.
Загалом протягом минулої доби пасажиро-транспортного потік у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало понад 22 тисячі осіб та майже 4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 5085 осіб та 610 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6955 осіб та 1151транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4260 осіб та 905 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3070 осіб та 815 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3590 осіб.
У відомстві зазначили, що усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО працюють в штатному режимі. При цьому, від учора пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 8.00 до 17.00, окрім КПВВ “Станиця Луганська”, який працює з 8.00 до 18.00. Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздки та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду.
Водночас, в районі проведення АТО прикордонники зупинили транспортний засіб, яким на підконтрольну бойовикам територію намагались перемістити товари з порушенням правил. Його виявили прикордонники під час здійснення заходів контролю в КПВВ “Новотроїцьке”. Транспортним засобом перевозили м’ясопродукти вартістю понад 30 тисяч гривень. Автівку з вантажем передали представникам зведеної мобільної групи.