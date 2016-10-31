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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 500 автомобилей

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 500 автомобилей

Киев • УНН

 • 6927 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 250 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 150/50; "Гнутово" - 200/60.

В общем за прошедшие сутки пассажиро-транспортного поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало более 22 тысяч человек и почти 4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5085 человек и 610 транспортных средств;

"Марьинка" - 6955 человек и 1151транспортних средств;

"Новотроицкое" - 4260 человек и 905 транспортных средств;

"Гнутово" - 3070 человек и 815 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 3590 человек.

В ведомстве отметили, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО работают в штатном режиме. При этом, со вчерашнего дня пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8.00 до 17.00, кроме КПВВ "Станица Луганская", который работает с 8.00 до 18.00. Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

В то же время, в районе проведения АТО пограничники остановили транспортное средство, которым на подконтрольную боевикам территорию пытались переместить товары с нарушением правил. Его обнаружили пограничники при осуществлении мер контроля в КПВВ "Новотроицкое". Транспортным средством перевозили мясопродукты стоимостью более 30 тысяч гривен. Автомобиль с грузом передали представителям сводной мобильной группы.

 

 

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