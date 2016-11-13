Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ “Мар’їнка” 250 автівок очікували на в’їзд та 170 — на виїзд. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” –30/100; “Мар’їнка” – 250/170; “Новотроїцьке” – 20/15; “Гнутове” – 10/25”, - йдеться у повідомленні.
Загалом минулої доби КПВВ на лінії розмежування перетнуло майже 20 тисяч осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів: “Майорське” – 5226 осіб та 560 транспортних засобів; “Мар’їнка” – 5825 осіб та 1225 транспортних засобів; “Новотроїцьке” – 4395 осіб та 1025 транспортних засобів; “Гнутове” – 817 осіб та 310 транспортних засобів; “Станиця Луганська” – 3470 осіб.
Також у ДПСУ зазначили, що відучора КПВВ “Гнутове” почав працювати у штатному режимі. До цього бойовики навпроти КПВВ “Гнутове” дві добу поспіль не пропускали осіб і транспортні засоби через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п.Октябр.