Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня утром в КПВВ "Марьинка" 250 автомобилей ожидали въезда и 170 - выезда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 10/25", - говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки КПВВ на линии разграничения пересекли почти 20 000 человек и 3,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5 226 человек и 560 транспортных средств; "Марьинка" - 5 825 человек и 1225 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4395 человек и 1025 транспортных средств; "Гнутово" - 817 человек и 310 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3470 человек.
Также в ГПСУ отметили, что со вчерашнего дня КПВВ "Гнутово" начал работать в штатном режиме. До этого боевики напротив КПВВ "Гнутово" двое суток не пропускали лиц и транспортные средства через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь.