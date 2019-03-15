Сьогодні дощитиме на заході та сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На заході та сході України у п'ятницю, 15 березня, очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"15 березня у східних, вдень і в західних областях невеликий дощ, на сході країни та в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вдень 5-10° тепла, у східних областях 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 0-5° морозу.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Україні до 20 градусів тепла.