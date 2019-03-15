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Сегодня будет дождь на западе и востоке Украины

Киев • УНН

 • 8647 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На западе и востоке Украины в пятницу, 15 марта, ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Днем до 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня будет дождь на западе и востоке Украины

"15 марта в восточных, днем и в западных областях небольшой дождь, на востоке страны и в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура днем 5-10° тепла, в восточных областях 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

Как сообщал УНН, на следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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