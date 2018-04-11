Сьогодні до Землі наблизиться гігантський астероїд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Астероїд розміром з багатоповерховий будинок, що отримав назву 2018 GG, проведе максимальне зближення з нашою планетою сьогодні, в середу 11 квітня, о 21:59 UTC. Цей космічний камінь пронесеться повз нашу планету з відносною швидкістю 13,9 кілометра в секунду, залишаючись від неї на безпечній відстані приблизно в 4,68 дистанції Земля-Місяць (lunar distance, LD) від нас, що відповідає приблизно 1,8 мільйона кілометрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Astronews.
Астероїд 2018 GG відноситься до сімейства Аполлонов і був виявлений 6 квітня 2018 р за допомогою огляду неба Catalina Sky Survey (CSS). Огляд CSS являє собою проект, присвячений виявленню комет і астероїдів, а також пошукам навколоземних об'єктів. Цей огляд неба базується в Лабораторії Місяця і планет університету Арізони, США.
Згідно зі спостереженнями діаметр астероїда 2018 GG становить від 23 до 71 метра. Абсолютна зоряна величина цього об'єкта становить 24,6; астероїд обертається навколо Сонця з періодом 3,2 року, залишаючись від нашого світила на середній відстані в 2,17 астрономічної одиниці (1 а.о. дорівнює відстані від Землі до Сонця).
Згідно з прогнозами фахівців в майбутньому нових прольотів цього астероїда мимо Землі очікувати не слід.
Як повідомляв УНН, рідкісний 70-фунтовий метеорит продали за рекордні 237,5 тис. Доларів на аукціоні Christie's.