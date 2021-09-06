Соборну мечеть заклали в Одесі

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На церемонії урочистого закладення капсули пам'яті в фундамент майбутнього храму були присутні верховний муфтій України Ахмед Тамім, представники міської та обласної влади, мусульманської громади Одеси, а також дипломати з Іраку, Ірану і Республіки Індонезії.

Як зазначив імам Одеси шейх Ільяс Умаров, будівля соборної мечеті буде нагадувати за архітектурною формою мечеть Аль-Масджид ан-Набаві в Медині, яка є другою святинею в ісламі. Майбутній храм зможе приймати до молитви і богослужіння понад тисячу мусульман. Будівництво планують закінчити протягом 2 років. У мечеті буде купол висотою близько 28 метрів, чотири башти і два 22-метрових мінарети. Ім'я підрядника поки невідоме.

Сьогодні в Одесі існують кілька мусульманських релігійних установ. Найбільше входить в Східний культурний центр і знаходиться на 10-й станції Великого Фонтану.

На фото: Верховний муфтій України Ахмед Тамім закладає капсулу пам'яті в основу майбутнього храму