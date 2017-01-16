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Собаки понівечили тіло жінки на Тернопільщині

Собаки понівечили тіло жінки на Тернопільщині

Київ • УНН

 • 7783 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. В Тернопільському районі собаки понівечили тіло жінки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Тіло жінки, 1932 року народження, знайшов тернополянин на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, у понеділок, 16 січня, близько 7:20. На місце події він одразу викликав правоохоронців. За словами чоловіка, його матір мешкає у Тернополі на вулиці Карпенка.

На хутір жінка ходила практично щодня годувати своїх собак, що живуть там на дачі. Вчора, 15 січня, тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці.

Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір.

При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки, бо довкола багато слідів лап.

Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправді та остаточні причини смерті тернополянки встановить експертиза. При попередньому огляді судмедексперт встановив, що можливо жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115  КК України, перекваліфіковано як нещасний випадок.

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