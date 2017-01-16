Собаки изувечили тело женщины в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Тернопольском районе собаки изувечили тело женщины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Тело женщины, 1932 года рождения, нашел тернополянин на хуторе Шаваровка, в районе лесопосадки села Петриков, в понедельник, 16 января, около 7:20. На место происшествия он сразу вызвал полицию. По словам мужчины, его мать живет в Тернополе на улице Карпенко.
На хутор женщина ходила практически ежедневно кормить своих собак, живущих там на даче. Вчера, 15 января, женщина также пошла туда, но домой не вернулась. Поэтому сын пошел искать мать на следующий день утром.
Подходя к деревне, на лесной дороге он увидел тело без головы, по внешним признакам похожее на его мать.
При предварительном осмотре следователи установили, что на женщину, скорее всего, напали собаки, потому что вокруг много следов лап.
Животные сгрызли голову и кисть руки погибшей. Что произошло на самом деле и окончательные причины смерти женщины установит экспертиза. При предварительном осмотре судмедэксперт установил, что возможно женщина сначала замерзла, а потом ее нашли собаки. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины, переквалифицировано как несчастный случай.