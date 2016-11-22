Сміття зі Львова виявили поблизу Києва

“Львівське сміття вже на околицях Гнідина! Сьогодні вночі на автодорозі Київ-Ревне-Рогозів (4 км + 700 м) з’явилися дві величезні купи побутового сміття. Викликали поліцію, повідомили районну адміністрацію”, — написав О.Лазаренко.

Нагадаємо, під Борисполем поліція затримала дві вантажівки, що привезли сміття зі Львова.